31 августа пройдет Общероссийское родительское собрание

31 августа в 16:30 по амурскому времени глава минпросвещения России проведет IX Общероссийское родительское собрание, на котором расскажет о ходе реализации Президентской программы капитального ремонта школ, родительском контроле за ремонтом и строительством, «золотом стандарте образования», единой образовательной программе и многом другом.

Собрание пройдёт в формате открытого межрегионального диалога с подключением всех федеральных округов страны.

На горячую линию собрания уже поступило свыше шести тысяч обращений. Также в этом году в рамках августовских педагогических конференций практически во всех регионах России прошли специальные «родительские секции», на которых было собрано более 30 тысяч анкет с вопросами и пожеланиями родителей к системе образования.

Сбор вопросов показал, что родителей волнует процесс обучения по единой программе и единым комплектам учебников, участия родительского сообщества в воспитании, горячего питания в школах, организации родительского контроля за ремонтом и нагрузки на учеников, а также перспективы развития Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи.

На эти и многие другие вопросы ответит министр просвещения России.

Среди ключевых тем родительского собрания:

Программы воспитания в школе;

Родительский контроль за ремонтом и строительством школьной инфраструктуры;

Информационная система «Моя школа» как система взаимодействия родителей и школы.

Прямая трансляция мероприятия будет доступна на официальном сайте минпросвещения России, а также в официальном сообществе министерства в соцсети «Вконтакте».