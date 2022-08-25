Суд не стал наказывать YouTube за видео с жестоким обращением с животными

Группа защитников прав животных Lady Freethinker пыталась добиться наказания для YouTube из-за того, что площадка не удаляет видео с издевательствами над животными, хотя подобные ролики запрещены правилами самого хостинга. Недавно в США состоялся суд, который оправдал владельца YouTube – компанию Google. По его решению, платформа не несет ответственность за то, что публикуют пользователи.

Некоммерческая организация по защите прав животных Lady Freethinker в прошлом году обвинила YouTube в том, что он не принимает мер для того, чтобы удалить ролики с жестоким обращением с животными, и более того – зарабатывает на них.

«Некоторые видео находятся на сайте годами, их просмотрели сотни тысяч раз. Некоторые также содержали рекламу кормов для домашних животных или домов, сдаваемых в аренду. Это означает, что материнская компания YouTube, Google, делилась доходами от рекламы с теми, которые размещали видео», – привел доводы зоозащитников The New York Times.

При этом правила самого YouTube запрещают размещать видеоролики, в которых люди побуждают животных драться или ставят животное в опасную ситуацию. «К сожалению, YouTube решил поставить прибыль выше принципов этичного и гуманного обращения с невинными животными», – говорится в жалобе некоммерческой организации по защите прав животных.

Разбирательства длились почти год. В начале августа Верховный суд Калифорнии вынес решение – интернет-платформы не могут быть обвинены в наличие контента, который разместили пользователи этой платформы, сообщает международный бизнес-журнал LinDeal.

В России корпорацию Google также пытаются привлечь к ответственности за злоупотребление доминирующим положением. Компания блокирует аккаунты российских СМИ и блогеров без предупреждения и внятных обоснования. Как пишет ИА REGNUM, в конце июля ФАС России наложил оборотный штраф на Google в размере более 2 млрд рублей. Выплатить его фирма должна в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную силу. Однако эксперты подозревают, что с взысканием штрафа могут возникнуть проблемы – российская «дочка» компании уже подала на банкротство. Рассмотрение заявления в Арбитражном суде должно состояться 12 сентября.