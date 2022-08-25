Мать Александра Реввы назвала отца артиста предателем

Сейчас 47-летний Александр Ревва с супругой Анжеликой и двумя дочками живёт в Испании. Представитель жены шоумена пояснил, что семья уехала исключительно на отдых. Однако в окружении Реввы считают, что он решил переждать тревожное время на расстоянии. Сам артист отмалчивается, порождая новые домыслы.

Масла в огонь добавило признание его отца, жителя Донецка, о том, что Александр поссорился с ним из-за политических взглядов. В недавнем интервью он рассказал, что не видел сына уже 9 лет.

Однако мама артиста Любовь Рачеева была возмущена словами бывшего мужа. По её словам, он не может ссылаться на слова сына, поскольку они вообще не общаются.

Любовь Николаевна заявила, что Александр никогда не будет приезжать к отцу в Донецк, потому что для их семьи он предатель. Владимир оставил её в 21 год, когда их двойняшкам было всего четыре месяца. Рачеева отметила, что сама поднимала детей, работая на трёх работах. При этом бывший муж не платил алименты и никогда ей не помогал.

Любовь Николаевна рассказала, что Сашу и его сестру воспитывал её второй муж, с которым она живёт уже 42 года. Именно его Александр и считает отцом.

Также мать шоумена опровергла слухи о его эмиграции. По её словам, сын просто уехал на отдых. Любовь Рачеева уверяет, что Ревва любит Россию и «никогда не плюнет в то место, где он состоялся».

В рейтинге Forbes самых успешных российских звезд за 2021 год доход Александра Реввы оценивался в 246 миллионов рублей. Шоумен с семьёй живёт в загородном двухэтажном доме в Подмосковье стоимостью 250 миллионов рублей. Недавно Александр купил для своей семьи квартиру в элитной новостройке Дубая.