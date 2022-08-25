Россия и Китай устроили праздник посреди Амура

В областной научной библиотеке 23 августа открылась книжная выставка «Амурские издания на китайском языке». На ней представлены изданные в амурских и китайских издательствах книги, пособия, монографии, альбомы, буклеты и брошюры из фонда Амурской областной научной библиотеки.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

В областной библиотеке имени Муравьева-Амурского состоялась онлайн-встреча писателей и издателей России и Китая, представителей библиотек и ВУЗов Москвы, Улан-Удэ, Благовещенска «Под небом единым». Участников встречи познакомили с собранием русской литературы библиотеки провинции Чжэцзян, также поговорили о перспективах культуры соседства.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

Увлекательно прошла творческая встреча с главным редактором журнала «Байкал», поэтом, прозаиком, журналистом Булатом Аюшеевым, а также со специалистами Национальной библиотеки Республики Бурятия.

Сегодня официальные лица провинции Хэйлунцзян и Амурской области встретились на теплоходах на середине пограничной реки Амур. Ровно в 15:00 китайские и российские делегации на середине фарватера одновременно дали гудок.

С российской стороны на встрече присутствовали заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов, представители министерства культуры и национальной политики области и регионального министерства экономического развития и внешних связей. С китайской стороны в международном мероприятии приняли участие руководство и почетные гости города Хэйхэ и провинции Хэйлунцзян.

Фото: пресс-служба министерства культуры Амурской области

— Без сомнения, наш фестиваль – уникальное явление в истории взаимоотношений двух стран и один из наиболее заметных российско-китайских культурных проектов на Дальнем Востоке. Мы имеем полное право гордиться этим праздником искусства. Бережно сохраняя лучшие традиции «Ярмарки», мы каждый год удивляем российского и китайского зрителя, ведь язык культуры – уникальный инструмент, способный объединять народы, – приветствовал делегатов Китайской Народной Республики Павел Пузанов.