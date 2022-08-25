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Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери

25 августа Маргарите Тереховой исполняется 80 лет

Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии матери
Фото: Яндекс Дзен

25 августа Маргарита Терехова отмечает 80-летний юбилей. Уже больше десяти лет актриса страдает от болезни Альцгеймера и не появляется на публике. Её дочь рассказала, как сейчас живёт звезда советского кино, сообщает «Комсомольская правда».

Перед юбилеем Тереховой её дочь опубликовала на своей странице в соцсети снимок матери из семейного архива. Анна не скрывает, что уже больше 10 лет Маргарита Борисовна тяжело больна. Однако её близкие не сдаются и очень стараются облегчить актрисе жизнь. Семье Тереховой помогает Театр Моссовета, в котором она служила с 1964 года, а также фонд «Артист».

Маргарита Борисовна редко давала интервью и никогда не участвовала в скандалах. По словам дочери, Маргарита Борисовна не любила откровенничать на личные темы, но с удовольствием говорила с журналистами о творчестве.

Анна ранее рассказывала, что её воспитанием в основном занималась бабушка, поскольку у мамы физически не было времени. Терехова много снималась, работала в театре и ездила на гастроли. Дочь актрисы признаётся, что они никогда не жили богато.

Однако никакой обиды у Анны не было. По её словам, в детстве ей хватало родительского внимания, хотя маму она видела не каждый день.

Также дочь Маргариты Борисовны рассказала о её состоянии. Анна отметила, что мать держится и многое понимает. Актриса односложно может отвечать на вопросы и любит слушать музыку. Иногда она очень внимательно смотрит спектакли, когда их показывают по телевизору.

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#здоровье #культура #СМИ

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