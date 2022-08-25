Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:19 0

Благовещенцы ночью гонялись за страусом

Он сбежал с домашней фермы

Благовещенцы ночью гонялись за страусом
Фото: pixabay.com

В телеграм-канале семьи, разводящей страусов эму, появилось видео, на кадрах которого птица выскакивает за ворота, улучив удобный момент. Потом начинается «погоня».

Хозяйка пишет, что сейчас эта ситуация кажется смешной, но тогда было страшно.

Из видеозаписи следует, что за птицей гонялось несколько человек. Они пытались высветить ее фарами машины.

Свидетелями необычного приключения стали проезжающие мимо автомобилисты. После того, как пернатую беглянку окружили, ее удалось-таки поймать и вернуть домой.

Просмотров всего: 122

#животные #сельское хозяйство #происшествия

распечатать


В России и мире

Олег Рой признался, что в каждом ребёнке видит погибшего сына
В России и мире

Участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей нашли мёртвой в реке Санкт-Петербурга
Происшествия

Амурчанин полез в драку, чтобы приодеться
Происшествия

Любителя наркопродукции задержали в Амурской области