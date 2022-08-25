Благовещенцы ночью гонялись за страусом

В телеграм-канале семьи, разводящей страусов эму, появилось видео, на кадрах которого птица выскакивает за ворота, улучив удобный момент. Потом начинается «погоня».

Хозяйка пишет, что сейчас эта ситуация кажется смешной, но тогда было страшно.

Из видеозаписи следует, что за птицей гонялось несколько человек. Они пытались высветить ее фарами машины.

Свидетелями необычного приключения стали проезжающие мимо автомобилисты. После того, как пернатую беглянку окружили, ее удалось-таки поймать и вернуть домой.