Олег Рой признался, что в каждом ребёнке видит погибшего сына

Олег Рой тяжело переживал смерть 18-летнего сына. После похорон он несколько суток жил возле его могилы.

В шоу «Эмпатия Манучи» писатель признался, что продолжает в каждом ребёнке видеть своего сына. Недавно Рой задумался, как сейчас могли бы выглядеть его внуки. Он представил, что мог бы написать посвящение своей внучке в новой книге.

По словам 56-летнего писателя, от этих мыслей он просто сходил с ума, поскольку жил той жизнью, которой нет. Но в какой-то момент он вдруг ощутил, что «ничего нет, и уже не будет».

Рой признаётся, что никогда не задавался вопросом, за что ему такое горе, а «принял боль как данность». По его словам, он далёк от кармических вещей и считает, что всё происходит так, как написано на роду.

Олег Юрьевич рассказал, что за 10 лет до гибели сына он написал роман «Мир над пропастью», где в точности описал то, что произошло. Он отметил, что «если бы у него сейчас был ребёнок, то любовь к нему была бы другой».