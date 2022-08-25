Амурчанин приставал к женщине и убил её возлюбленного

В отношении 29-летнего жителя села Новокиевский Увал возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина приставал к сожительнице своего знакомого, а когда тот вступился за возлюбленную, избил его.

Из материалов дела известно, что поздним вечером 16 августа 2022 года амурчанин заглянул в гости к своим знакомым. В доме на улице Цветочной веселая компания распивала алкогольные напитки и неплохо проводила время. Но потом обвиняемый начал оказывать недвусмысленные знаки внимания хозяйке, чем порядком разозлил её возлюбленного. Вспыхнула ссора, в ходе которой гость избил 44-летнего хозяина. После этого веселье продолжилось, но рано утром 17 августа обвиняемый и хозяйка дома обнаружили, что избитый мужчина скончался.

— На допросе обвиняемый признал свою вину, подтвердил свои показания при их проверке на месте совершения преступления. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в управлении СК РФ по Амурской области.