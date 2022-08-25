Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26августа
Предыдущая новость Следующая новость
25 августа 2022, 17:02 0

Жительница Бурейского района приютила в доме вора

Мужчина несколько месяцев жил в квартире потерпевшей

Жительница Бурейского района приютила в доме вора
Фото: Амур.инфо

36-летнего жителя Бурейского района задержали по подозрению в краже. Мужчина признался в совершённом преступлении, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию обратилась 55-летняя жительница села Николаевка, рассказав, что из её квартиры пропали цепочка и золотые кольца общей стоимостью 47 тысяч рублей. Сотрудники выяснили, что к краже может быть причастен друг сына потерпевший, который жил в квартире заявительницы с мая по июль этого года.

Подозреваемый сказал, что сдал украденные ювелирные изделия в ломбард, сейчас полицейские ищут украшения. Против амурчанина возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. За такое преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Просмотров всего: 438

#криминал #происшествия

распечатать


Общество

Благовещенцы ночью гонялись за страусом
В России и мире

Олег Рой признался, что в каждом ребёнке видит погибшего сына
В России и мире

Участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей нашли мёртвой в реке Санкт-Петербурга
Происшествия

Амурчанин полез в драку, чтобы приодеться