Жительница Бурейского района приютила в доме вора

36-летнего жителя Бурейского района задержали по подозрению в краже. Мужчина признался в совершённом преступлении, сообщает управление МВД по Амурской области.

В полицию обратилась 55-летняя жительница села Николаевка, рассказав, что из её квартиры пропали цепочка и золотые кольца общей стоимостью 47 тысяч рублей. Сотрудники выяснили, что к краже может быть причастен друг сына потерпевший, который жил в квартире заявительницы с мая по июль этого года.

Подозреваемый сказал, что сдал украденные ювелирные изделия в ломбард, сейчас полицейские ищут украшения. Против амурчанина возбудили уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде. За такое преступление ему может грозить до пяти лет лишения свободы.