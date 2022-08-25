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25 августа 2022, 18:43 0

Конфликт амурчан закончился ампутацией конечностей

Один из участников ссоры может отправиться за решетку

Конфликт амурчан закончился ампутацией конечностей
Фото: Амур.инфо

В начале января 2022 года 29-летний житель поселка Магдагачи крупно поссорился с нетрезвым знакомым, вытащил его на мороз, где и оставил «проветриться».

Это закончилось для пострадавшего обморожением конечностей и частичной ампутацией пальцев ног. Житель Магдагачи свою вину в совершении преступления признал. Прокурор района утвердил обвинительное заключение по статье 125 Уголовного Кодекса «Оставление в опасности».

За холодность к судьбе товарища мужчина может лишиться свободы на срок до 1 года.

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#закон #криминал #происшествия

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