Конфликт амурчан закончился ампутацией конечностей

В начале января 2022 года 29-летний житель поселка Магдагачи крупно поссорился с нетрезвым знакомым, вытащил его на мороз, где и оставил «проветриться».

Это закончилось для пострадавшего обморожением конечностей и частичной ампутацией пальцев ног. Житель Магдагачи свою вину в совершении преступления признал. Прокурор района утвердил обвинительное заключение по статье 125 Уголовного Кодекса «Оставление в опасности».

За холодность к судьбе товарища мужчина может лишиться свободы на срок до 1 года.