Два миллиона рублей выделили на внедрение китайского языка в амурских школах

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Изменения в главный финансовый документ региона уже одобрили депутаты регионального Заксобрания. Всего на реализацию областных госпрограмм перераспределено 665,6 миллиона рублей.

Из них более двух миллионов предусмотрено для внедрения в школах области курса китайского языка, с 1 сентября его будут изучать ребята 9-11 классов.

— Одной из наиболее важных статей расходов в новой редакции бюджета стало выделение средств на повышение зарплат бюджетников в связи с увеличением МРОТ. Также на 10 % вырос объем средств на выплаты региональных социальных доплат к пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума, – рассказала исполняющая обязанности министра финансов области Татьяна Митрофанова.

Более 110 миллионов рублей планируют потратить на приобретение оборудования и капитальные ремонты медучреждений. Более 13 миллионов пойдут на обеспечение работы санитарного транспорта, 25,4 миллиона направлены на приобретение трех модульных ФАПов. Еще около четырех миллионов рублей заложено на приобретение служебных квартир медицинским работникам в Магдагачинском районе.

Не останутся без поддержки и учреждения культурно-досугового типа: в связи с изменением объема финансовой помощи из федерального бюджета на их развитие дополнительно выделено более 12 миллионов рублей.

Более 63 миллионов предназначено для закупки оборудования для «умных» спортивных площадок. В 2023 году на эти цели будет направлено в два раза больше. Более восьми миллионов рублей дополнительно планируют потратить на капремонт стадиона в Февральске в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта».

На благоустройство территории здания IT-куба в Белогорске также заложены средства – 15,7 миллиона рублей.



Более 26 миллионов получит Ивановский округ на разработку проектно-сметной документации для строительства жилых домов для аграриев по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В связи с ростом цен на каменный уголь и мазут более 214 миллионов рублей получат теплоснабжающие организации. Субсидия даст предприятиям возможность не повышать цены на свои услуги для жителей области. 30 миллионов рублей дополнительно решено выделить на модернизацию коммунальной инфраструктуры.