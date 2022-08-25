Сильвестр Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

Жена Сталлоне подала заявление на развод в штате Флорида. Источники издания Closer Weekly сообщили, что Дженнифер указала на то, что их брак «безвозвратно разрушен».

Супруга актёра заявила, что он преднамеренно растратил их семейные активы, а также попросила суд справедливо разделить всё совместно нажитое за годы брака. При этом Флавин считает, что на время рассмотрения дела мужу следует запретить продажу и передачу любого имущества.

Слухи о том, что в браке Сталлоне не всё ладно, появились пару дней назад. В Сети появились фотографии актёра с новой татуировкой. Вместо портрета супруги он набил изображение собаки породы бульмастиф. Пресс-секретарь Сталлоне объяснил, что артист просто хотел обновить татуировку с лицом Дженнифер, но остался недоволен получившимся результатом.

Сам Сталлоне сообщил, что они с супругой «мирно и конфиденциально решают личные проблемы».

До брака с Флавин Сталлоне дважды был женат. В 1974 году он женился на актрисе Саше Зак, которая родила ему двух сыновей. В 1985 году он сыграл свадьбу с 22-летней датской моделью Бриджит Нильсен, но через два года пара развелась.