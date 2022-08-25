Амурский антинаркотический мем стал лучшим в России

В управлении региональной безопасности и противодействия коррупции по Амурской области поделились хорошей новостью: благовещенский центр «Доброта» стал победителем в конкурсе мемов во всероссийском конкурсе «Спасем жизнь вместе».

— «Спасем жизнь вместе» – это всероссийский конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Его организатор – главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. В этом году в Приамурье на региональный этап конкурса было подано рекордное количество заявок – 103, – уточнили в ведомстве.

Баннер с антинаркотическим мемом центра «Доброта» размещён недалеко от парка Дружбы. Эту работу отметили в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики». За победу в федеральном конкурсе коллектив благовещенского центра получил диплом и ценный подарок.