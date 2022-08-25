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25августа
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сегодня, 15:57 0

В завтраки амурских школьников добавят мёд

Губернатор уже дал поручение региональным минсельхозу и минобрнауки

В завтраки амурских школьников добавят мёд
Фото: пресс-служба правительства Амурской области

Василий Орлов во время рабочей поездки в Михайловский район посетил пасеку в селе Зелёный бор. Пчеловод Степан Чернов выиграл грант «Агростартап» и приумножил своё производство. Губернатор оценил качество продукции и поручил снабдить амурским медом школы.

Как уточнили в пресс-службе правительства Приамурья, грант, который выиграл пчеловод Степан Чернов, составил три миллиона рублей. На эти деньги он приобрел линию для откачки мёда, спецтехнику для погрузки и перевозки пчёл в места медосбора, а также купил дополнительные пчелосемьи. В настоящее время предприниматель строит здание, в котором будут все коммуникации для того, чтобы запустить новое оборудование. В его хозяйстве на сегодняшний день 134 пчелосемьи. После всех преобразований пчеловод планирует увеличить производство мёда до пяти тонн, а также получать 50 килограммов воска и 15 килограммов прополиса в год. Свою продукцию он реализует не только в Приамурье, но и в Якутии и Хабаровском крае.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Губернатор оценил хозяйство и убедился в качестве производимого меда. Он поручил организовать его поставку для школьных завтраков.

— Минобру и минсельхозу поручаю изучить возможность поставки амурского меда для школьных завтраков – это полезно и вкусно, – сказал Василий Орлов. – Производство меда в области нужно развивать, в частности на базах аграрного и казачьего колледжей создать мастерские по производству необходимого оборудования – ульи, рамки под мед и так далее. Студентов отправлять на практику к пчеловодам.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

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#дети #здоровье #школа

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