Амурской области нужны деньги на предупреждение ЧС
Областной парламент вышел с предложением в Госдуму
Депутаты законодательного собрания области обсудили и единогласно поддержали инициативу губернатора Василия Орлова о внесении изменений в федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Документом строго ограничиваются возможности использования финансовых и материальных резервов. Их можно направлять только на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.
— В условиях режима повышенной готовности важно оперативно реагировать на возникающие вызовы как природного, так и техногенного характера. В целях предотвращения ЧС и обеспечения безопасности жизни и имущества людей надо работать на опережение. Однако нормы ныне действующего закона нас в этом ограничивают, – прокомментировал инициативу председатель Законодательного Собрания Константин Дьяконов.
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