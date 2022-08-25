Амурской области нужны деньги на предупреждение ЧС

Депутаты законодательного собрания области обсудили и единогласно поддержали инициативу губернатора Василия Орлова о внесении изменений в федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Документом строго ограничиваются возможности использования финансовых и материальных резервов. Их можно направлять только на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

— В условиях режима повышенной готовности важно оперативно реагировать на возникающие вызовы как природного, так и техногенного характера. В целях предотвращения ЧС и обеспечения безопасности жизни и имущества людей надо работать на опережение. Однако нормы ныне действующего закона нас в этом ограничивают, – прокомментировал инициативу председатель Законодательного Собрания Константин Дьяконов.