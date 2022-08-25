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25 августа 2022, 16:41 0

Амурской области нужны деньги на предупреждение ЧС

Областной парламент вышел с предложением в Госдуму

Амурской области нужны деньги на предупреждение ЧС
Фото: законодательное Собрание Амурской области

Депутаты законодательного собрания области обсудили и единогласно поддержали инициативу губернатора Василия Орлова о внесении изменений в федеральный закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций.

Документом строго ограничиваются возможности использования финансовых и материальных резервов. Их можно направлять только на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации.

— В условиях режима повышенной готовности важно оперативно реагировать на возникающие вызовы как природного, так и техногенного характера. В целях предотвращения ЧС и обеспечения безопасности жизни и имущества людей надо работать на опережение. Однако нормы ныне действующего закона нас в этом ограничивают, – прокомментировал инициативу председатель Законодательного Собрания Константин Дьяконов.

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#губернатор #жизнь #заксобрание

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