Участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей нашли мёртвой в реке Санкт-Петербурга

О смерти Анастасии Кочервей сообщила её подруга Олеся Малибу. Что произошло с 28-летней звездой «Дома-2», пока неизвестно. Предполагается, что тело находилось в воде несколько дней. Точную причину смерти девушки установит экспертиза.

Кочервей пропала две недели назад. Её близкие не могли с ней связаться и обратились в полицию. Подруги Анастасии говорят, что последнее время её преследовал некий мужчина, угрожавший ей расправой. По другой версии, девушка состояла в отношениях с женатым бизнесменом, но об этом узнала его жена.

Известно, что у Кочервей давно была зависимость от запрещённых препаратов и алкоголя. Олеся Малибу говорит, что в последнее время не видела подругу в трезвом состоянии и даже просила лечь её в клинику на лечение.

Как сообщает портал «360», друзья Кочервей с помощью телешоу хотели собрать денег ей на лечение и даже нашли работу в социальных сетях, но всё сорвалось. Её подруга признаётся, что не удивлена произошедшему. По её словам, она предполагала, что этим всё закончится.

На опознание тела из Краснодара вызвали мать Анастасии. Кочервей была единственным ребёнком в семье, хорошо общалась с матерью и оплачивала ей лечение.