Василий Орлов рассказал, как будут наказывать недобросовестных подрядчиков

На правительственном заседании губернатору доложили о взаимодействии амурского минтранса с муниципальными образованиями по дорожным вопросам, сообщает пресс-служба областного правительства.

Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Лучников сообщил об актуальных проблемах, требующих вмешательства.

— Из средств дорожного фонда 40 муниципальным образованиям направлено 1,5 миллиарда рублей в виде субсидии на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения. В нормативное состояние будет приведено 53 километра дорог, обустроено четыре километра тротуаров, установлено шесть водопропускных труб, уложено 1,5 километра ливневой канализации и установлено пять километров уличного наружного освещения, – рассказал Дмитрий Лучников.

Также замминистра сообщил, что в Селемджинском и Мазановском районах, а также в Белогорском округе при проведении аукциона стоимость муниципального контракта снизилась на 40 %. Победил подрядчик, который к выполнению работ так и не приступил. Сейчас эти контракты расторгают.

Кроме того, Дмитрий Лучников отметил, что Амурская область получила из федерального бюджета 531,8 миллиона рублей на восстановление дорог, пострадавших от паводков в 2019 и 2020 годах. Работы идут на 28 объектах в восьми районах. Но из-за переувлажнения дорог, вызванных нынешним паводком, и удаленности источника инертных материалов на 20 километров, есть вероятность не полного выполнения работ в Зейском районе. Минтранс совместно с минприроды и минлесом прорабатывают возможность использования ближайшего карьера, находящегося в пяти километрах от ремонтируемых участков.

— Нужно учесть опыт и в следующем году прописать сроки начала работ на дорожных объектах в контрактах с подрядчиками. Если компания окажется недобросовестной, должно быть время на расторжение договора и заключение контракта с другим подрядчиком, чтобы успеть в дорожный сезон провести ремонт, – отметил Василий Орлов.