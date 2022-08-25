Амурчанин полез в драку, чтобы приодеться
Молодого человека признали виновным в разбойном нападении
20-летнего жителя Тынды признали виновным в разбойном нападении. Во время совершения преступления молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Амурской области.
Осуждённый напал на незнакомца и ударил, причинив потерпевшему телесное повреждение левого плеча. После амурчанин забрал куртку пострадавшего и убежал.
Суд учел все обстоятельства дела и назначил виновнику четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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