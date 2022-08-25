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сегодня, 15:13 0

Амурчанин полез в драку, чтобы приодеться

Молодого человека признали виновным в разбойном нападении

Амурчанин полез в драку, чтобы приодеться
Фото: Амур.инфо

20-летнего жителя Тынды признали виновным в разбойном нападении. Во время совершения преступления молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения, сообщает прокуратура Амурской области.

Осуждённый напал на незнакомца и ударил, причинив потерпевшему телесное повреждение левого плеча. После амурчанин забрал куртку пострадавшего и убежал.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил виновнику четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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#криминал #происшествия #Тында

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