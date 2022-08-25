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сегодня, 14:49 0

Владимир Путин взял в советники главу амурского села

Сергей Гречихин вошёл в новый состав Совета по развитию местного самоуправления

Владимир Путин взял в советники главу амурского села
Фото: правительство Амурской области

Глава Тамбовского сельсовета Сергей Гречихин вошёл в муниципальную часть Совета по развитию местного самоуправления при президенте России, сообщает областное правительство. Сергей Гречихин возглавляет Тамбовский сельсовет с 2017 года.

Главная задача Совета – подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления. Его председателем является президент Владимир Путин, а заместителем председателя – премьер-министр Михаил Мишустин.

В федеральную часть Совета входят глава администрации президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, вице-премьер Марат Хуснуллин, министры экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ, юстиции, а также представители Совета Федерации и Госдумы. В региональную часть Совета вошли губернаторы Самарской, Ивановской, Ростовской и Пензенской областей, глава Бурятии, председатель парламента Чечни, председатели Законодательных Собраний Кемеровской, Калининградской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Представитель из Амурской области участвует в муниципальной части Совета, куда также вошли главы крупных городов и районов, сельских и городских поселений разных регионов.

― Войти в состав Совета такого уровня не только большая честь, но и большая ответственность. Ведь здесь мне предстоит отстаивать интересы всего региона. Работая на земле, мы зачастую яснее видим пути решения кадровых, социально-экономических и нормативно-правовых вопросов. Однако нам не всегда хватает ресурса. Уверен, что более тесное взаимодействие с федеральными властями даст свои плоды и наши предложения по улучшению жизни в муниципалитетах будут услышаны, – сказал Сергей Гречихин.

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#российская власть

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