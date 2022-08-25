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сегодня, 12:22 0

Певице Анне Седоковой грозит депортация из России

У экс-участницы группы «ВИА Гра» закончился срок действия вида на жительство

Певице Анне Седоковой грозит депортация из России
Фото: peopletalk.ru

Последнее время Анна Седокова вместе с семьёй живет в США. Её муж, баскетболист Янис Тимма уехал туда из-за работы. Как долго певица пробудет в Америке, она не объявляла. На днях стало известно, что артистка больше не сможет на законных основаниях находиться в России, сообщает «Комсомольская правда».

Стало известно, что недавно налоговая служба ликвидировала ИП Анна Седокова. Именно через ИП певица получала гонорары за концерты, корпоративы, рекламу и другие легальные доходы. Причиной ликвидации стало «окончание срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно находиться в Российской Федерации».

Юрист Михаил Алексеев объяснил, что Седокова является гражданкой Украины. Вероятно, у певицы закончился срок действия вида на жительство, поэтому её бизнес автоматически закрылся.

Эксперт отметил, что получать деньги за свои выступления в России Анна может и без ИП. Она может заключить договор с продюсером или промоутером, который будет расплачиваться с артисткой. Главная проблема заключается в том, что теперь Седокова не может законно находиться в России – ей грозит депортация.

По словам юриста, когда срок действия вида на жительство подходит к концу, человек должен в течение двух недель покинуть страну. Если певицу поймают, её ждёт процедура выдворения.

В Москве у Анны остались две элитные квартиры, купленные в ипотеку. Ходят слухи, что звезда намерена избавиться от столичных апартаментов.

Муж Седоковой в США играет в местной баскетбольной команде, старшая дочь поступила в университет. Вместе с супругом Анна воспитывает четырёхлетнего Гектора – сына певицы от предыдущих отношений. Собственным домом пара пока не обзавелась и арендует жильё.

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#шоу-бизнес

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