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сегодня, 14:27 0

Российский диетолог: любовь к чипсам чревата слабоумием

В продукте содержится большое количество канцерогенов

Российский диетолог: любовь к чипсам чревата слабоумием
Фото: pixabay.com

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что из-за частого употребления чипсов здоровье может ухудшиться, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на радио «Говорит Москва».

В картофельных чипсах, которые жарят в масле, содержится большое количество канцерогенов. Также в них есть конечные продукты гликирования, из-за которых слипаются белки. Всё это негативно влияет на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Специалист порекомендовала есть чипсы не больше одного раза в месяц, а предпочтение отдавать продуктам, приготовленным самостоятельно.

― Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма – это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию, – сказала Елена Соломатина.

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#здоровье

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