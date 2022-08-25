Российский диетолог: любовь к чипсам чревата слабоумием
В продукте содержится большое количество канцерогенов
Диетолог Елена Соломатина рассказала, что из-за частого употребления чипсов здоровье может ухудшиться, сообщает РИА «ФАН» со ссылкой на радио «Говорит Москва».
В картофельных чипсах, которые жарят в масле, содержится большое количество канцерогенов. Также в них есть конечные продукты гликирования, из-за которых слипаются белки. Всё это негативно влияет на работу мозга и сердечно-сосудистой системы. Специалист порекомендовала есть чипсы не больше одного раза в месяц, а предпочтение отдавать продуктам, приготовленным самостоятельно.
― Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма – это результат обжаривания чипсов в масле. Плюс к тому масло не всегда меняется после первой партии. Далее образуются канцерогены, большое количество свободных радикалов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему, приводят к слабоумию, – сказала Елена Соломатина.
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