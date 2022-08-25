Родителям учеников из освобожденных областей Украины выплатят по десять тысяч рублей
Решение принял Владимир Путин
Президент России Владимир Путин поручил правительству единовременно выплатить по десять тысяч рублей родителям учеников в возрасте от 6 до 18 лет в ДНР и ЛНР, а также Запорожской, Харьковской и Херсонской областях, сообщают РИА Новости.
«Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2022 года), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 года», – сообщается на сайте Кремля.
Ответственным за поручение президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина.
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