Актёр Максим Пинскер скончался в возрасте 58 лет
Сын артиста сообщил, что причиной его смерти стало заражение крови
Актёр из сериала «Интерны» (16+) Максим Пинскер скончался на 59-м году жизни в московской больнице. Печальную новость сообщила его бывшая супруга Ирина Пинскер, пишет ТАСС.
Ирина отметила, что точная причина смерти будет известна после вскрытия.
Как пишет «СтарХит», позже сын артиста Яков сообщил Телеграм-каналу Mash, что Пинскер умер из-за заражения крови. Несколько дней назад он отправился на съёмки в Калугу, откуда вернулся в плохом состоянии. По словам сына, актёр не мог ходить и жаловался на боли в ноге. На скорой его увезли в больницу. После обследования медики выяснили, что инфекция попала в спинной мозг, из-за чего произошло заражение крови.
Life сообщает, что у Пинскера остались трое детей, самому младшему из них 15 лет. Родственница актёра в социальных сетях попросила неравнодушных о финансовой помощи.
Пинскер сыграл больше сотни ролей в театре и кино. Зрители помнят его по сериалам «Час Волкова» (16+), «Физрук» (16+) и многим другим. Также Максим был востребованным актёром дубляжа, занимался озвучиванием аудиокниг и компьютерных игр.
Поклонники выражают слова соболезнования семье Максима Пинскера, отмечая его актёрский и дикторский талант.
Просмотров всего: 709