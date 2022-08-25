Актёр Максим Пинскер скончался в возрасте 58 лет

Ирина отметила, что точная причина смерти будет известна после вскрытия.

Как пишет «СтарХит», позже сын артиста Яков сообщил Телеграм-каналу Mash, что Пинскер умер из-за заражения крови. Несколько дней назад он отправился на съёмки в Калугу, откуда вернулся в плохом состоянии. По словам сына, актёр не мог ходить и жаловался на боли в ноге. На скорой его увезли в больницу. После обследования медики выяснили, что инфекция попала в спинной мозг, из-за чего произошло заражение крови.

Life сообщает, что у Пинскера остались трое детей, самому младшему из них 15 лет. Родственница актёра в социальных сетях попросила неравнодушных о финансовой помощи.

Пинскер сыграл больше сотни ролей в театре и кино. Зрители помнят его по сериалам «Час Волкова» (16+), «Физрук» (16+) и многим другим. Также Максим был востребованным актёром дубляжа, занимался озвучиванием аудиокниг и компьютерных игр.

Поклонники выражают слова соболезнования семье Максима Пинскера, отмечая его актёрский и дикторский талант.