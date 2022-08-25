Любителя наркопродукции задержали в Амурской области

После сомнительного «шопинга» 28-летнего уроженца поселка Малиновое Озеро Михайловского района задержала полиция.

Мужчина приобрел в сети Интернет мефедрон, масло каннабиса, каннабис, а также смеси с прекурсорами. «Веселящую покупку» он, по заверению, собирался использовать для единоличного употребления. Преступление выявили сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий, наркотические вещества изъяли из незаконного оборота.

Заместитель прокурора Свободного направил уголовное дело в суд.

За страсть к приобретению незаконной продукции Уголовным Кодексом предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.