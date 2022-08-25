Главу Зейского района оштрафовали за разрушенную дорогу

Прокуратура Зейского района проверила безопасность дорожного движения на 29 километре автодороги ЗеяПК20 – Снежногорск. Проверяющие выявили ряд нарушений и возбудили административное дело в отношении главы района, сообщает прокуратура Амурской области.

На момент проверки на дороге имелись разрушения деревянной водопропускной трубы и промоина, что создавало опасность для движения транспорта. При этом на участке не было каких-либо дорожных знаков, предупреждающих об опасности.

По результатам проверки в отношении главы Зейского района возбудили административное дело по ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ.

Согласно постановлению районного прокурора виновницу оштрафовали на 20 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.

После прокурорского вмешательства все нарушения на дороге устранили.