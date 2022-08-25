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сегодня, 11:57 0

В Белогорске хулиганы поломали оборудование в сквере, который еще не открыли

Территорию должны были сдать через несколько дней

В Белогорске хулиганы поломали оборудование в сквере, который еще не открыли
Фото: телеграм-канал мэра Белогорска

В Белогорске в новом, ещё не сданном сквере «Чеховский» вандалы повредили горку и безопасное покрытие, которые уложили накануне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Станислав Мелюков.

Как уточняет градоначальник, невысохшее покрытие расковыряли и раскидали. Походив по нему, злоумышленники решили проверить на прочность и горку – она запятнана красной краской.

Фото: телеграм-канал мэра Белогорска

Мэр отметил, что всё это, конечно, приведут в порядок, но понять такого поведения горожан он не может.

«Вопрос, конечно, риторический, но хочется его задать: «Как всё-таки победить вандализм?». Для людей же делается…», – написал Станислав Мелюков.

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#Белогорск #происшествия

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