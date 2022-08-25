В Белогорске хулиганы поломали оборудование в сквере, который еще не открыли

Как уточняет градоначальник, невысохшее покрытие расковыряли и раскидали. Походив по нему, злоумышленники решили проверить на прочность и горку – она запятнана красной краской.

Фото: телеграм-канал мэра Белогорска

Мэр отметил, что всё это, конечно, приведут в порядок, но понять такого поведения горожан он не может.

«Вопрос, конечно, риторический, но хочется его задать: «Как всё-таки победить вандализм?». Для людей же делается…», – написал Станислав Мелюков.