В Белогорске хулиганы поломали оборудование в сквере, который еще не открыли
Территорию должны были сдать через несколько дней
В Белогорске в новом, ещё не сданном сквере «Чеховский» вандалы повредили горку и безопасное покрытие, которые уложили накануне. Об этом в своём телеграм-канале сообщил мэр города Станислав Мелюков.
Как уточняет градоначальник, невысохшее покрытие расковыряли и раскидали. Походив по нему, злоумышленники решили проверить на прочность и горку – она запятнана красной краской.
Фото: телеграм-канал мэра Белогорска
Мэр отметил, что всё это, конечно, приведут в порядок, но понять такого поведения горожан он не может.
«Вопрос, конечно, риторический, но хочется его задать: «Как всё-таки победить вандализм?». Для людей же делается…», – написал Станислав Мелюков.
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