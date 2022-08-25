Василий Орлов рассказал, что построят в Свободном

По итогам ВЭФ-2021 президент Владимир Путин поручил разработать мастер-планы для городов Дальнего Востока. Губернатор Приамурья Василий Орлов на этой неделе уже представил полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу и помощнику президента России Максиму Орешкину мастер-планы развития двух амурских городов – Тынды и Свободного.

Как уточнили в пресс-службе правительства Амурской области, в северо-восточной части Свободного планируется строительство физкультурно-спортивного комплекса, новой школы на 528 мест и детского сада на 350 мест.

В Тынде же мастер-план не предусматривает строительство новых объектов. В столице БАМа запланированы ремонтно-строительные работы на объектах социальной сферы, жилой и транспортной инфраструктуры.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области

Подводя итоги совещания, Юрий Трутнев отметил, что мастер-планы всех городов требуют дополнительной проработки. Отдельное внимание нужно уделить финансовому обоснованию.

— Мастер-план должен содержать конкретные мероприятия для повышения социальной среды. Отвечать на вопрос, что получат жители и как улучшится их жизнь, – подытожил полпред.