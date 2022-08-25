Без золота и доходов остался иностранец в Амурской области

Более двух килограммов химически чистого золота общей стоимостью свыше семи миллионов рублей изъяли в Приамурье из незаконного оборота.

Преступную деятельность иностранного гражданина пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области.

Она квалифицируется по статье 191 части четвертой «Незаконное приобретение, хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключение ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере».

Фото: УФСБ по Амурской области

По информации ведомства, преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.