Без золота и доходов остался иностранец в Амурской области
Он незаконно торговал самородками
Более двух килограммов химически чистого золота общей стоимостью свыше семи миллионов рублей изъяли в Приамурье из незаконного оборота.
Преступную деятельность иностранного гражданина пресекли сотрудники УФСБ России по Амурской области.
Она квалифицируется по статье 191 части четвертой «Незаконное приобретение, хранение и перевозка драгоценных металлов в любом виде, состоянии, за исключение ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, совершенные в крупном размере».
Фото: УФСБ по Амурской области
По информации ведомства, преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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