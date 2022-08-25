В центре Благовещенска горожане заметили динозавра

Накануне в Благовещенске прошла презентация новой скульптуры – динозавра олоротитана. Сплетённый из ветвей гигант «поселился» в сквере за правительством Приамурья, в районе перекрестка улиц Зейская и 50-летия Октября.

Напомним, ранее Амур.инфо рассказывало о том, что динозавра создадут в рамках обучающей программы «Лэнд-арт в городской среде». Известный российский флорист Роман Штенгауэр не только рассказал благовещенцам, что это за искусство, но и на примере продемонстрировал, как создаются подобные скульптуры.

Участники фестиваля цветов, местные дизайнеры, студенты профильных специальностей на практике попробовали лэнд-арт и создали древесного гиганта, высота которого превышает три метра, а длина составляет более шести.

Фото: Амур.инфо

Как уточнили в мэрии Благовещенска, в создании арт-объекта принимали участие 25 человек. Скульптуру олоротитана выполнили преимущественно из веток ивы, но при этом было использовано и 500 метров проволоки. Деревянно-металлический каркас изготовил Александр Кантемиров.