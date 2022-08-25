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сегодня, 14:05 0

В Амурской области поймали «липового» строителя

Он обманул жителей региона почти на полтора миллиона рублей

В Амурской области поймали «липового» строителя
Фото: Амур.инфо

Мошенник промышлял тем, что брал авансы у заказчиков, искусно демонстрировал намерение выполнять свои обязательства, а затем исчезал, прихватывая кругленькие суммы.

Как известно из материалов дела, 33-летний благовещенец размещал рекламу строительно-ремонтных услуг на сайте бесплатных объявлений. Активно общался с клиентами, встречался с ними, знакомился с объемом работ, производил расчет расходов и, самое главное, брал аванс. Для поддержания добропорядочного имиджа он даже выполнял некоторые виды работ, а затем уходил «по-английски» с чужими деньгами, которые клиенты выдавали ему в том числе и на покупку стройматериалов.

На хлеб с икрой ему удалось заработать при «строительстве» жилого дома в селе Верхнеблаговещенском. Здесь он присвоил себе 750 тысяч рублей, а чтобы отвлечь внимание заказчика, часть аванса пустил в дело: произвел отсыпку участка, залил фундамент и завез пиломатериал. У других заказчиков мошенник поживился суммами от десяти до 100 тысяч рублей.

Таким образом, ему удалось обмануть четырех жителей города Свободного и двух благовещенцев, причинив им общий ущерб на сумму около 1,3 миллиона рублей.

Противоправные действия амурчанина пресекли сотрудники уголовного розыска. В настоящее время обвиняемый находится в следственном изоляторе. Ему грозит не менее пяти лет лишения свободы.

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