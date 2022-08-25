Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:31 0

В центре Свободного столкнулись два автомобиля

Есть пострадавшие

В центре Свободного столкнулись два автомобиля
Фото: Новости Свободного

Накануне в Свободном в районе пересечения улиц Ленина – Кручинина произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает областное ГИБДД.

Столкнулись Toyota Vitz и Toyota RAV4. Последнюю вынесло на тротуар.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. В считанные минуты вокруг собрались многочисленные прохожие.

Фото: Новости Свободного

Сообщается, что в ДТП пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.

На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Просмотров всего: 580

#ДТП #происшествия #Свободный

распечатать


В России и мире

Олег Рой признался, что в каждом ребёнке видит погибшего сына
В России и мире

Участницу «Дома-2» Анастасию Кочервей нашли мёртвой в реке Санкт-Петербурга
Происшествия

Амурчанин полез в драку, чтобы приодеться
Происшествия

Любителя наркопродукции задержали в Амурской области