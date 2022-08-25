В центре Свободного столкнулись два автомобиля
Есть пострадавшие
Накануне в Свободном в районе пересечения улиц Ленина – Кручинина произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает областное ГИБДД.
Столкнулись Toyota Vitz и Toyota RAV4. Последнюю вынесло на тротуар.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи. В считанные минуты вокруг собрались многочисленные прохожие.
Фото: Новости Свободного
Сообщается, что в ДТП пострадали два человека, им оказана медицинская помощь.
На данный момент полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
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