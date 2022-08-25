Почти 30 тысяч молодых сосен высадят в Амурской области

В сентябре и октябре в Благовещенском, Архаринском, Магдагачинском, Мазановском, Шимановском районах и Завитинском округе высадят больше 29 тысяч сеянцев деревьев.

С лопатами и инвентарем на участки выйдут лесоводы, лесничие, экоактивисты и все желающие сделать доброе дело.

— Первое мероприятие акции пройдет 14 сентября в селе Тыгда Магдагачинского района, – рассказывает заместитель министра лесного хозяйства и пожарной безопасности области Елена Бусыгина. – Уже сейчас лесхозы начали подготовку. К началу акции необходимо подготовить почву и специальные инструменты – мечи Колесова.

Новые посадки займут почти десять гектаров, сообщает министерство сельского хозяйства и пожарной безопасности Приамурья. Посадочный материал был выращен в местных питомниках и уже готов отправиться на большую землю.

Поучаствовать в акции намерены многие волонтеры, которые делают это регулярно на протяжении нескольких лет. Они уверены, что осенние посадки – самый эффективный способ лесовосстановления.

— Они необходимы для оптимального экологического баланса на территориях, где проживают люди, – считает руководитель амурского отделения Всероссийского общества охраны природы Евгений Пивняк. – Чтобы эти сеянцы прижились на новом месте, нужно ухаживать за ними в течение трех–пяти лет.