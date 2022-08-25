Кому в Благовещенске готовы платить 100 тысяч рублей

Как выяснилось, больше всего готовы платить директору группы магазинов, работодатель предлагает будущему специалисту зарплату от 100 тысяч рублей. Успешный кандидат должен иметь среднее специальное или высшее образование, навык управления персоналом, а также знать «1С».

На втором месте – вакансия директора филиала с зарплатой также от 100 тысяч рублей. Он должен быть опытным продажником, работающим в этой в сфере не менее пяти лет, и готовым управленцем, занимающим подобные должности не менее двух лет. Особое предпочтение знатокам сельскохозяйственного рынка.

Тройку лидеров по предлагаемому доходу замыкает старший менеджер по нефинансовым сервисам, ему готовы платить от 96 тысяч рублей. Кроме того, счастливчика ждут бонусы: добровольное медицинское страхование, льготное страхование для близких, ипотека со скидкой 4 %, а также бесплатное обучение. Высшее образование, опыт работы по направлению продаж корпоративным клиентам, а также опыт реализации крупных сделок в сфере IT, рекламы или финансов – вот основные требования к кандидату.

Также в рейтинг вошли вакансии главного специалиста отдела строительства с зарплатой 66 тысяч рублей и врача-гинеколога, которому готовы платить от 60 тысяч рублей.

В числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий в августе – предложения для руководителей, инженеров, специалистов в сфере продаж, квалифицированных рабочих.

В целом по стране спрос на специалистов в сфере маркетинга, рекламы и PR увеличился на 19 %. Вакансий в страховании – на 19 % больше, в банковской сфере – на 16 %. Спрос на персонал в ритейле увеличился на 16 %. Число вакансий для кадровых специалистов выросло на 14 %. Прирост количества вакансий в сфере образования и науки составил 10 %.