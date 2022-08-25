В парке Дружбы для благовещенцев организуют пенную вечеринку

В честь праздника организаторы проведут игры, мастер-классы, концерты и настоящую вечеринку с морем пены. Праздник начнется в 11:00 и продлится до самого вечера.

Праздничные мероприятия в парке Дружбы пройдут на нескольких площадках и будут интересны гостям любого возраста.

Любителей активного отдыха ждут на спортивной площадке:

11:00 – 11:40 – зарядка со звездой,

15:00 –16:00 – веселые старты для школьников,

16:00 – 17:00 – пенная вечеринка.

Для малышей организаторы праздника подготовили программу «Зажигай с нами!», которая пройдет с 12:00 до 13:00 на детской игровой площадке.

Освоить новые навыки и получить знания на череде мастер-классов гости смогут с 15:00 до 17:00 на площадке «Семейка панды». Здесь всех желающих будут ждать профи в шашках и шахматах, создании оригами и фотобутафории.

Тем, кто любит концерты и музыкальные мероприятия, следует заглянуть на площадку «Водопад»:

16:00 – 17:00 – выступление Ассоциации пожилых людей,

17:00 – 18:00 – концерт «Звенящая струна»,

18:00 – 19:00 – концерт «С днем рожденья поздравляем!».

С 12:00 до 17:00 на площадке «Сад камней» можно принять участие в викторине с таинственным названием «Легенда о драконе».

В открытой галерее парка Дружбы с 15:00 до 17:00 будет работать выставки «Нина Релина. От первого лица», «Аллея мастеров».

Самых отчаянных ждут на скейт-площадке, где в 17:00 стартует мастер-класс по скейтбордингу и можно будет сделать фото с Железным человеком.