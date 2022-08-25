В Благовещенске впервые прогремит этнодискотека

Сегодня, 25 августа, в 19:00 в Благовещенске состоится грандиозный фестиваль «Амур – река дружбы». Он посвящен национальной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Праздник пройдет на площадке амфитеатра в рамках «Российско-китайской ярмарки культуры и искусства». Жители и гости региона смогут насладиться зрелищной программой, в которую включены традиционные песни, обряды и танцы малых народов. Горловое пение и этнический вокал будут сопровождаться пиротехническими эффектами. Завершится мероприятие этнодискотекой.

Фестиваль объединит 60 вокалистов, танцоров и музыкантов – исполнителей и участников ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

Хедлайнер мероприятия – фольклорно-танцевальный коллектив кочевых народов «Кочевник» – лауреат международных фестивалей Европы, США, Южной Кореи, Китая и Японии.