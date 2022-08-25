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сегодня, 09:03 0

Благовещенцам на вакцинацию от COVID-19 лучше ходить парами

Корреспондент Амур.инфо стал свидетелем необычной ситуации в одной из поликлиник Благовещенска

Благовещенцам на вакцинацию от COVID-19 лучше ходить парами
Фото: Амур.инфо

Сегодня в Амурской области наблюдается рост числа новых случаев заражения, а представители власти призывают людей прийти в поликлинику и поставить прививку от COVID-19. Как оказалось, сделать это не так просто. Корреспондент Амур.инфо стал свидетелем очень странной ситуации в одной из поликлиник Благовещенска.

Отметим, что на вакцинацию корреспондент Амур.инфо записался заранее через портал «Госуслуги». На субботу. В поликлинику прибыл к назначенному времени, но 103 кабинет оказался закрыт, хотя именно туда направили пациента Госуслуги. Спросив в соседнем кабинете, наш корреспондент получил указание идти на четвёртый этаж к терапевту, чтобы оформить документы. Доктор же попросил снова сходить на первый этаж:

— Спуститесь на первый этаж, там в прививочном надо уточнить, поставят вам прививку или нет, – сказал дежурный терапевт. – Если согласны поставить, идите ко мне, я вам выпишу направление.

Корреспондента удивила такая просьба, но в процедурном кабинете ситуация стала яснее.

— До вас был человек и у меня есть открытая вакцина, а если бы не было, то пришлось бы ждать пару. Каждая «пробирочка» – это две прививки. Есть В1 и В2, то есть вторая и первая доза вакцины, они разные, поэтому всегда нужны два человека на первую прививку и два на вторую. По одному каждый из компонентов не ставим, – пояснила медсестра.

Прививку нашему корреспонденту поставили. А ещё два человека в очереди не смогли получить вакцину. У них не оказалось пары. Составить её друг другу они не смогли. Одному нужен был первый компонент, а другому – второй.

Чтобы разобраться в ситуации, редакция Амур.инфо отправила запрос руководству медицинской организации.

— Одна ампула вакцины «ГамКовидВак», поступившая в ГАУЗ AO «ГП № 3», рассчитана на вакцинацию двух человек. Гражданин не ищет себе пару на прохождение вакцинации. Направление пациентов на проведение вакцинации осуществляет врач-терапевт после предварительного медицинского осмотра. Заранее предугадать, сколько пациентов явится на вакцинацию и скольким из них будет она показана, на момент осмотра невозможно – сообщили в официальном ответе поликлиники. И добавили, что «письменных и устных обращений граждан об отказе медицинских работников в вакцинации против новой коронавирусной инфекции в августе 2022 года не зарегистрировано».

После официального ответа ситуация с поиском пары понятней не стала. Определенный оптимизм внушило только то, что руководство медицинской организации заверило, если поставить прививку в конкретный день не удалось, то вакцинацию можно перенести на другой день. Согласно рекомендациям, утверждённым Минздравом России в августе 2022 года, интервал между первым и вторым компонентом вакцины «ГамКовидВак» может составлять от 21 до 90 дней.

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#лонгрид #COVID 19 #здоровье

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