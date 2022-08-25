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сегодня, 09:27 0

1 сентября в Амурской области ограничат продажу алкоголя

Исключение сделают только для заведений общепита

1 сентября в Амурской области ограничат продажу алкоголя
Фото: Светлана Митина

В Приамурье 1 сентября ограничат продажу алкогольной продукции, в том числе пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, сообщает минэкономразвития региона.

Уточняется, что запрет будет действовать на всей территории области. Исключение составят заведения общепита. Амурских предпринимателей просят принять соответствующие меры.

Амурчанам напоминают, что сообщить о незаконной продаже алкоголя можно по телефону «горячей линии», а также написать в WhatsApp: 8-914-538-39-80.

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