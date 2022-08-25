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25августа
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сегодня, 08:36 0

В России ввели новые меры поддержки безработных

Программа охватит молодежь до 30 лет

В России ввели новые меры поддержки безработных
Фото: Амур.инфо

Правительство РФ расширило программу поддержки рынка труда для безработных в возрасте до 30 лет. Постановление о расширении субсидирования найма подписал Михаил Мишустин.

Ранее такая господдержка была доступна для компаний только в тех случаях, когда они принимали на работу лишь некоторые категории россиян – выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей.

Сейчас она охватит всех будущих работников в возрасте до 30.

Субсидия для работодателей будет равна трём МРОТ, при этом их увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Уточняется, что первый платёж компания получит через месяц после трудоустройства соискателя в возрасте до 30 лет, второй – через три месяца и третий – через шесть месяцев.

Чтобы организация смогла получить такую поддержку, она должна обратиться в центр занятости для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России» и направить заявление через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

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#работа #российская власть

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