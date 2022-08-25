В России ввели новые меры поддержки безработных

Ранее такая господдержка была доступна для компаний только в тех случаях, когда они принимали на работу лишь некоторые категории россиян – выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот и родителей несовершеннолетних детей.

Сейчас она охватит всех будущих работников в возрасте до 30.

Субсидия для работодателей будет равна трём МРОТ, при этом их увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. Уточняется, что первый платёж компания получит через месяц после трудоустройства соискателя в возрасте до 30 лет, второй – через три месяца и третий – через шесть месяцев.

Чтобы организация смогла получить такую поддержку, она должна обратиться в центр занятости для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России» и направить заявление через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.