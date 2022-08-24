Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

Бари Алибасов угрожает Владимиру Лёвкину судом из-за кражи песен «На-На»

Лёвкин хочет собрать на юбилее «золотой состав» группы «На-На»

Бари Алибасов угрожает Владимиру Лёвкину судом из-за кражи песен «На-На»
Фото: mvestnik.ru

Бари Алибасов уже не первый раз конфликтует с бывшим солистом группы «На-На» Владимиром Левкиным. Сейчас продюсер собирается помешать артисту провести юбилейный концерт, сообщает «СтарХит».

Недавно Лёвкин объявил о том, что планирует на свой юбилей собрать «золотой состав» группы «На-На». Однако Бари Алибасов обвинил его в воровстве песен и пригрозил судом. При этом изначально выступление экс-солистов «На-На» на концерте было согласовано.

Супруга музыканта Маруся рассказала, что на юбилейном вечере Владимир хотел выйти на сцену со всеми, с кем когда-то работал. Лёвкин лично обзванивал всех артистов, и никто ему не отказал. Однако позже музыканта обвинили в ложной информации по поводу выступающих.

Бари Алибасов теперь угрожает заявиться на концерт с полицией, обвиняя Лёвкина в нелегальном исполнении хитов. Маруся объясняет, что после ухода Владимира из группы у них с Алибасовым была устная договорённость, что он может петь те песни, которые исполнял в коллективе.

Владимир Левкин самостоятельно выпустил уже девять альбомов, поэтому ему есть, что исполнять на концертах. Старые хиты из репертуара «На-На» были лишь фрагментом его программы.

Также супруга артиста отметила, что новая группа «На-На» до сих пор использует некоторые фонограммы с голосами Левкина и других солистов, но они не предъявляют претензий её директору. По словам Маруси, они знают, что Бари Каримовича давно отстранили от группы, и всем сейчас руководят совершенно другие люди. Поэтому у Лёвкина нет никаких обид на Алибасова. Его ждут на концерте даже с полицией. Владимир считает, что давно пора поставить точку в истории с «На-На» и всем пойти своей дорогой.

Просмотров всего: 220

#концерты #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Невеста Прохора Шаляпина заявила, что внучка Гурченко хочет отбить у неё возлюбленного
В России и мире

Певица Пелагея снова выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина
Культура

Заслуженный артист России Юрий Роголев даст сольный концерт в Галерее PUSHKARЁV
В России и мире

Бывший муж Ксении Бородиной готовится к свадьбе