Бари Алибасов угрожает Владимиру Лёвкину судом из-за кражи песен «На-На»

Недавно Лёвкин объявил о том, что планирует на свой юбилей собрать «золотой состав» группы «На-На». Однако Бари Алибасов обвинил его в воровстве песен и пригрозил судом. При этом изначально выступление экс-солистов «На-На» на концерте было согласовано.

Супруга музыканта Маруся рассказала, что на юбилейном вечере Владимир хотел выйти на сцену со всеми, с кем когда-то работал. Лёвкин лично обзванивал всех артистов, и никто ему не отказал. Однако позже музыканта обвинили в ложной информации по поводу выступающих.

Бари Алибасов теперь угрожает заявиться на концерт с полицией, обвиняя Лёвкина в нелегальном исполнении хитов. Маруся объясняет, что после ухода Владимира из группы у них с Алибасовым была устная договорённость, что он может петь те песни, которые исполнял в коллективе.

Владимир Левкин самостоятельно выпустил уже девять альбомов, поэтому ему есть, что исполнять на концертах. Старые хиты из репертуара «На-На» были лишь фрагментом его программы.

Также супруга артиста отметила, что новая группа «На-На» до сих пор использует некоторые фонограммы с голосами Левкина и других солистов, но они не предъявляют претензий её директору. По словам Маруси, они знают, что Бари Каримовича давно отстранили от группы, и всем сейчас руководят совершенно другие люди. Поэтому у Лёвкина нет никаких обид на Алибасова. Его ждут на концерте даже с полицией. Владимир считает, что давно пора поставить точку в истории с «На-На» и всем пойти своей дорогой.