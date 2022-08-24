Амурских чиновников научат пользоваться соцсетями

На правительственном заседании обсудили повышение качества работы органов власти в социальных сетях, роль ЦУРа в этом направлении и наметили планы по обучению специалистов муниципальных администраций, сообщает пресс-служба областного правительства.

Стороны договорились о том, что ЦУР Амурской области организует для глав и специалистов местных администраций образовательный семинар по работе в социальных сетях. Также лекции проведут спикеры и эксперты федерального уровня.

Фото: Правительство Амурской области

— Диалог между органами власти и жителями территорий через социальные сети очень важен. Главы муниципалитетов регулярно проводят встречи с людьми, но часто вопрос нужно и можно решить оперативно, не дожидаясь выезда руководителя в территорию. Современные технологии позволяют дистанционно узнать о проблеме, разобраться в ней и решить в короткие сроки. Поэтому главам необходимо активно использовать возможности такого общения и постоянно повышать свои компетенции в этом направлении, – отметил Василий Орлов.