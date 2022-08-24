На квесты и киносеансы приглашают юных амурчан

В Благовещенске доступно около 20 мероприятий, которые дети могут посетить в последние летние дни бесплатно – по «Пушкинской карте». Это выставки, мастер-классы, квесты и, конечно, кино.

25 августа Амурский краеведческий музей открывает все свои двери, в том числе и в подземелья. В 17:00 начнется квест «Подвал» (12+). Сотрудники музея приглашают отправиться на поиски подземного хода. Это уникальная возможность прогуляться по подвалу здания, которому больше 100 лет, увидеть старинные вещи и справиться с препятствиями.

Если вы давно хотели научиться петь, то первые шаги к этому можно сделать 26 августа на мастер-классе по вокалу (6+) в Библиотеке искусств Благовещенска. Мастер-класс по проекту «Гений места» проведет руководитель студии «Си ля song» Валерий Синицын. Участвовать могут амурчане в возрасте от 14 до 35 лет. На мастер-классе расскажут, что такое «опора», как правильно поставить дыхание, научат темпо-ритмике, артикуляции и распевкам. Начало в 18:00. Участие бесплатное, но число мест ограничено. Поэтому необходима предварительная запись по телефонам: (4162) 49-49-10; +7 914 563-14-26, +7-914-593-69-46.

Что такое современное искусство (12+) – этому 27 августа будет посвящена лекция в Выставочном зале Благовещенска. Слушателям расскажут о зарождении современного искусства, его основных направлениях и течениях, а также о наиболее влиятельных представителях, которые уже успели войти в историю. Начало лекции в 16:00.

Познакомившись с современным искусством в теории, дальше можно примерить на себя роль художника. 30 августа в 15:00 в Выставочном зале пройдет мастер-класс «Поп-арт» (12+). Участники узнают об особенностях этого стиля и самостоятельно создадут картину в характерной технике.

Для любителей кинематографа Амурский областной дом народного творчества готовит «Ночь кино» (12+). Бесплатный киномарафон стартует в 20:00 27 августа. В кинозале покажут три российских фильма, премьеры которых состоялись в 2021 году.

Откроет фестиваль семейный фильм «Последний богатырь: Посланник Тьмы» режиссера Дмитрия Дьяченко. В заключительной части трилогии сказочные герои Белогорья перенесутся в волшебный мир современной Москвы.

Продолжит показ «Пара из будущего» режиссера Алексея Нужного. Герои картины из 2040 года возвращаются в 2020-й, чтобы помешать собственной свадьбе. В главных ролях – Сергей Бурунов и Мария Аронова.

Финальный фильм «Ночи» – «Чемпион мира» Алексея Сидорова о самом драматичном поединке в истории шахмат между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР. Схватка выдающихся шахматистов состоялась в 1978 году на Филиппинах. В ролях: Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Федор Добронравов, Виктор Сухоруков и другие.

Амурская молодежь даже без «Ночи кино» может бесплатно смотреть все российские киноленты – по «Пушкинской карте». Например, недавно в прокат вышло новое семейное фэнтези «Легенды Орленка» (6+). Пятеро ребят приезжают на летний отдых в детский центр «Орлёнок» и неожиданно оказываются в самой гуще древнего противостояния сил добра и зла.

«Фильм в первую очередь о дружбе и взаимовыручке, о добре и зле и, конечно же, о первой любви. В картине мы не раз обращаемся к истине. Так и наши герои, в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и поборются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного “я”», – рассказала генеральный продюсер фильма Лариса Преториус.

«Легенды Орлёнка» идут во всех кинотеатрах Благовещенска. Можно подобрать удобный сеанс с 10:30 и до 19:30. В Тынде в кинозале драмтеатра фильм показывают в 18:00, в Свободном в кинотеатре «Гайдай» – в 12:30, в белогорском кинотеатре «Россия» – в 15:30.