Невеста Прохора Шаляпина заявила, что внучка Гурченко хочет отбить у неё возлюбленного

Недавно внучка Людмилы Гурченко рассказала о своей беременности. Елена Королёва встречалась с военным, который её бросил, как только узнал о её положении. Прохор Шаляпин не раз рассказывал о дружеских отношениях с Еленой, поэтому решил поддержать её в трудной ситуации. Артист и его невеста даже готовились стать крёстными малыша.

Фото: prozvezd.info

Однако недавно Ольга Сан поняла, что Королёва питает к её возлюбленному совсем не дружеские чувства. По её словам, когда она уезжала в Крым, Прохор жил у неё дома и ухаживал за её котом. Потом Ольга узнала, что в её квартире Елена и Прохор проводили какие-то съёмки, а затем вместе гуляли по Москве.

Позже они втроём были на модном показе. Сан заявила, что Королёва вела себя вызывающе и чуть ли не садилась к Шаляпину на колени. Ольга уверена, что внучка Гурченко влюблена в Прохора.

По словам Сан, из-за Елены у них с возлюбленным всё чаще происходят конфликты. Невеста певца уверяет, что всегда была собственницей, поэтому намерена ограничить их общение с Королёвой.