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сегодня, 15:57 0

В благовещенской кофейне отравилось шесть человек

Заведение закрыли на 60 суток

В благовещенской кофейне отравилось шесть человек
Фото: Амур.инфо

В областном центре после посещения одной из кофеен отравилось шесть человек. Благовещенский городской суд признал владелицу заведения виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Известно, что Центр гигиены и эпидемиологии сообщил в амурское управление Роспотребнадзора о шести случаях заболевания гастроэнтеритом и колитом неуточнённого происхождения, три из которых – экстренные. У всех пострадавших были симптомы острой кишечной инфекции. Все заболевшие ели блюда, в составе которого было яйцо.

Во время эпидемиологического расследования сотрудники ведомства отобрали пробы сырой и готовой продукции, а также взяли анализы у сотрудников кофейни. В еде обнаружили группы кишечной палочки, стафилококка и сальмонеллы. У бариста выявили сальмонеллу.

Индивидуальный предприниматель признала вину и раскаялась. Она рассказала, что нарушения устраняются, а потерпевшим она уже возместила затраты на лечение. На приостановлении деятельности заведения настояло региональное управление Роспотребнадзора. Кофейню закрыли на 60 суток, сообщает Благовещенский городской суд.

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#происшествия #суды

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