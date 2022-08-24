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Станислав Садальский вспомнил о трагедии заживо сгоревшей Елены Майоровой

Актриса сгорела в подъезде собственного дома 25 лет назад

Станислав Садальский вспомнил о трагедии заживо сгоревшей Елены Майоровой
Фото: eg.ru

Елена Майорова погибла 23 августа 1997 года при загадочных обстоятельствах. Следствие выяснило, что актриса курила на лестничной площадке и случайно задела сигаретой свою одежду, на которой были следы керосина. Звезда советского кино сгорела заживо, сообщает «СтарХит».

Станислав Садальский в своём блоге вспомнил об Елене Майоровой, которая 25 лет назад сгорела в подъезде собственного дома. Актёр заявил, что у его коллеги и в мыслях не было сводить счеты с жизнью, ведь она была полна сил и творческих идей.

Садальский отметил, что обстоятельства смерти Майоровой до сих пор не выяснены. Он считает, что тогда произошло роковое и трагическое стечение причин. В то время актриса лечила ангину, используя керосин. Станислав Юрьевич заявил, что «нежелание лечиться нормальными лекарствами, предпочитая допотопные народные средства», а также отсутствие близких в этот момент и стало причиной гибели Майоровой.

После смерти Елены появилась информация, что она не раз пыталась наложить на себя руки, но Садальский в этом сомневается. По его мнению, она лишь играла на публику. 71-летний актёр отметил, что в театральных институтах артистов учат надевать маски и сживаться с ними, но не учат их снимать.

Также Станислав Юрьевич вспомнил, как Майорова едва не погибла из-за огня ещё в школе. Она рассказывала, как однажды на уроке химии неправильно смешала реактивы, в результате чего вспыхнул огонь и загорелась её школьная форма. Кто же знал, что спустя годы актриса именно так уйдёт из жизни.

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#культура #память #соцсети

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