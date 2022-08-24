В Благовещенске на две недели закроют перекресток в районе ДальГАУ

25 августа с 9:00 в Благовещенске будет временно перекрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Октябрьской и Политехнической.

Коммунальщикам предстоит реконструировать участок теплотрассы. Движение планируется восстановить 7 сентября в 20:00 после завершения всех работ. Администрация областного центра рекомендует водителям учитывать информацию для выбора альтернативных маршрутов.

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Киселева Ольга