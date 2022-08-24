Амурчанин, работающий в автошколе, нарушал ПДД

У судебных приставов Тынды находилось 41 исполнительное производство в отношении мужчины, который неоднократно нарушал ПДД. Позже их объединили в одно производство и взыскали с нарушителя более 33 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по Амурской области.

Мужчина, имея прописку в Тындинском районе, сейчас проживает и работает преподавателем в автошколе в Ярославской области. Занимаемая должность никак не помешала ему систематически нарушать правила дорожного движения и уклоняться от уплаты штрафов.

Информация о задолженности отражалась в личном кабинете гражданина на портале «Госуслуг». Там же были указаны контакты судебного пристава-исполнителя, с которым нарушитель связался для уточнения сведений. Тогда сотрудник ведомства сообщил ему о намерении через суд лишить его водительского удостоверения.

Чтобы сохранить права, гражданин оплатил задолженность, которая на тот момент составила уже более 33 тысяч рублей.

Сводное исполнительное производство окончено. Взысканные денежные средства перечислены в бюджет, сообщает ведомство.