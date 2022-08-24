67-летняя Ирина Хакамада вышла в свет с новым мужчиной

Фильм Дэвида Кроненберга рассказывает о недалёком будущем, в котором люди перестают чувствовать боль. В результате загадочная организация начинает проводить эксперименты на себе подобных.

Хакамада восторженно отозвалась о новой работе режиссёра. Ирина Муцуовна наслаждалась просмотром в компании молодого человека. Год назад Хакамада стала вдовой – её муж Владимир Сиротинский скончался в 65 лет от сердечного приступа. Несколько месяцев она соблюдала траур, а затем снова вернулась к активной светской жизни.

С молодым спутником Ирину Муцуовну уже не раз видели на публике. Однако личность своего нового мужчины она не разглашает.

Фото: novostivl.ru

Ранее она рассказывала, что их брак с Сиротинским был открытым. Супруги считали, что каждый имеет право на личную жизнь и придерживались свободных отношений.

По словам Хакамады, они сохраняли брак исключительно ради дочери Маши. Девочка родилась с синдромом Дауна, поэтому родители старались оградить её от волнений. Ирина признавалась, что уже через год после рождения дочери у мужа появилась другая женщина. Это больно ударило по её самолюбию, поэтому она решила тоже не хранить верность мужу. Несмотря на свободный брак, Хакамада тепло относилась к мужу и очень переживала после его смерти.