Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2022, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
24августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 0

67-летняя Ирина Хакамада вышла в свет с новым мужчиной

Год назад муж Хакамады Владимир Сиротинский скончался от сердечного приступа

67-летняя Ирина Хакамада вышла в свет с новым мужчиной
Фото: milbaby.ru

В Москве прошёл предпремьерный показ фантастического триллера режиссёра Дэвида Кроненберга «Преступления будущего» (18+). В киноцентре «Октябрь» фильм посмотрели многие знаменитости, в том числе 67-летняя Ирина Хакамада с молодым спутником, сообщает «Комсомольская правда».

Фильм Дэвида Кроненберга рассказывает о недалёком будущем, в котором люди перестают чувствовать боль. В результате загадочная организация начинает проводить эксперименты на себе подобных.

Хакамада восторженно отозвалась о новой работе режиссёра. Ирина Муцуовна наслаждалась просмотром в компании молодого человека. Год назад Хакамада стала вдовой – её муж Владимир Сиротинский скончался в 65 лет от сердечного приступа. Несколько месяцев она соблюдала траур, а затем снова вернулась к активной светской жизни.

С молодым спутником Ирину Муцуовну уже не раз видели на публике. Однако личность своего нового мужчины она не разглашает.

Фото: novostivl.ru

Ранее она рассказывала, что их брак с Сиротинским был открытым. Супруги считали, что каждый имеет право на личную жизнь и придерживались свободных отношений.

По словам Хакамады, они сохраняли брак исключительно ради дочери Маши. Девочка родилась с синдромом Дауна, поэтому родители старались оградить её от волнений. Ирина признавалась, что уже через год после рождения дочери у мужа появилась другая женщина. Это больно ударило по её самолюбию, поэтому она решила тоже не хранить верность мужу. Несмотря на свободный брак, Хакамада тепло относилась к мужу и очень переживала после его смерти.

Просмотров всего: 301

#жизнь #кино #СМИ

распечатать


Общество

Выбор читателей за 23 августа
В России и мире

Дженнифер Лопес и Бена Аффлека раскритиковали за свадьбу на рабовладельческой плантации
Общество

Выбор читателей за 22 августа
Общество

Выбор читателей за 21 августа