Певица Пелагея снова выиграла суд у бывшего мужа Ивана Телегина

Этой весной завершился судебный процесс по разделу имущества Пелагеи и Ивана Телегина, который шёл два года. Хоккеист был недоволен результатом и хотел всё-таки отсудить у Пелагеи часть активов. Речь шла о квартире певицы в Москве, однако она утверждала, что приобрела её на средства мамы-продюсера. Также хоккеист хотел получить часть гонораров певицы. Он утверждал, что супруга скрывала зарабатываемые деньги и не тратила их на семью.

Адвокат Пелагеи Филипп Рябченко рассказал, что суд повторно отказал Телегину в его необоснованных требованиях. При этом загородный дом остался в совместной собственности бывших супругов. После продажи недвижимости деньги будут поровну поделены между ними.

Отмечается, что Пелагея лично присутствовала на двух заседаниях суда, а со стороны Телегина были только его представители. Пока неизвестно, будут ли адвокаты хоккеиста подавать кассационную жалобу.

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Спустя год у пары родилась дочь Таисия. В 2020 году супруги сообщили о расставании.

Как сообщает издание «Смотрим», вскоре после развода Телегин женился на новой избраннице – дочери миллионера Марии Гончар. Также хоккеист перестал общаться с дочерью, отказавшись принимать участие в её воспитании.