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сегодня, 14:07 0

Василию Орлову запретили въезд в Канаду

Страна расширила санкционный список

Василию Орлову запретили въезд в Канаду
Фото: правительство Амурской области

Под санкции Канады попали 27 глав российских регионов, включая губернатора Амурской области Василия Орлова. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе саммита «Крымская платформа».

В целом под ограничения попали 62 физических лица и одна организация оборонного сектора. На сайте канадского правительства разместили документы, подтверждающие вступление санкций в силу с 19 августа.

Ранее ограничения в отношении Василия Орлова ввела Великобритания. Амурскому губернатору запрещен въезд на территорию страны. Эту информацию он тогда сразу прокомментировал в социальных сетях. «Только что узнал, что попал под санкции Великобритании. Наконец-то. Значит, все делаем правильно», – написал Василий Орлов в своем ВК.

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#губернатор #областная власть #политика

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