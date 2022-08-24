Василию Орлову запретили въезд в Канаду

Под санкции Канады попали 27 глав российских регионов, включая губернатора Амурской области Василия Орлова. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе саммита «Крымская платформа».

В целом под ограничения попали 62 физических лица и одна организация оборонного сектора. На сайте канадского правительства разместили документы, подтверждающие вступление санкций в силу с 19 августа.

Ранее ограничения в отношении Василия Орлова ввела Великобритания. Амурскому губернатору запрещен въезд на территорию страны. Эту информацию он тогда сразу прокомментировал в социальных сетях. «Только что узнал, что попал под санкции Великобритании. Наконец-то. Значит, все делаем правильно», – написал Василий Орлов в своем ВК.