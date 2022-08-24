В амурской столице автобусы «сменят окрас»

Все городские автобусы будут выполнены в одной цветовой гамме. Для них выбрали бело-зеленый «окрас».

Оформление разработал Центр развития территорий совместно с городской администрацией. Первый автобус из новой партии ЛиАЗов уже покрасили. Через пару месяцев «сменят окрас» все новые автобусы. Всего их восемь.

— Транспорт меняется, преображается – становится более удобным и эстетичным. Комфортно становится и пассажирам, и водителям. Наши шоферы счастливы, что подвижной состав регулярно обновляется. Стоят в очереди, чтобы управлять новыми автобусами. Кстати, несколько ЛиАЗов уже к середине сентября выйдут на линию. Они будут обслуживать маршруты с большим потоком, например, № 8, № 1Э, – это Аэропорт и Белогорье, – отметил директор МП «Автоколонны 1275» Евгений Красильников.

Фото: Администрация города Благовещенска

Фото: Администрация города Благовещенска

Ранее в автоколонне забрендировали ПАЗы и МАЗы, пополнившие городской автопарк в 2020 и 2021 годах.

Некоторые частные перевозчики тоже стараются не выделяться.

— Есть частный перевозчик, который пошел нам навстречу и самостоятельно забрендировал свой транспорт. Он обслуживает маршруты № 3, № 4 и № 19. Все его девять новых автобусов, как и транспорт автоколонны, теперь имеют единый стиль и эстетично выглядят, – отметил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Городская администрация сообщает, что модернизация общественного транспорта в амурской столице продолжится. Уже в этом году в Благовещенске стартует транспортная реформа, в рамках которой будет обновлена и оптимизирована схема движения общественного транспорта.